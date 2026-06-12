【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2026 NHKサッカーテーマ「烏」（からす）を書き下ろした米津玄師と、今回のサッカーの祭典を含め、3大会連続で日本代表に選出されたサッカー日本代表キャプテン・遠藤航選手のスペシャル対談の放送が決定した。 ■見どころ満載なスペシャル対談 6月19日12時20分から12時25分にかけてNHK総合にて放送される『米津玄師×遠藤航 NHK サッカーテー