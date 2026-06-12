◇W杯北中米大会1次リーグA組南アフリカ ― メキシコ（2026年6月11日メキシコ市）サッカーのW杯北中米大会が11日（日本時間12日）、メキシコ市のメキシコシティー競技場（アステカスタジアム）で開幕。開幕戦では地元メキシコと南アフリカが対戦した。南アフリカを率いるベルギー出身のヒューゴ・ブルース監督が74歳62日でメキシコとの開幕戦を迎え、W杯最年長監督になった。従来の記録は2010年南アフリカ大会でギリシャ