女優の石川恋（32）が、12日公開の映画「祝山」（監督武田真悟）で文字通りの“怪演”を見せる。肝試しで訪れた廃墟で禁忌に触れたことで怪異に取りつかれる役どころ。かれんなルックスが目を引くが映画では一変。理性を失い、奇行を繰り返す難役に「パブリックイメージからすると新しい見え方だと思う」と手応え十分だ。読売テレビなどで放送中のドラマ「ディープリベンジ―顔を捨てた家政婦―」では、主人公の復讐（ふくしゅ