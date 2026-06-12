◇女子ゴルフ宮里藍サントリー・レディース第1日（2026年6月11日兵庫・六甲国際GC（6619ヤード、パー72））女子ゴルフの宮里藍サントリー・レディース第1ラウンドが11日に行われ、14歳でアマチュアの金瑞娥（キム・ソア、韓国）がボギーなしの9バーディーを奪い、63で単独トップに立った。桑木志帆（23＝大和ハウス工業）が1打差の2位につけた。14歳の金瑞娥はキャリー250ヤードの飛距離を生かし、9バーディーを奪った。