◇W杯北中米大会1次リーグA組メキシコ ― 南アフリカ（2026年6月11日メキシコ市）サッカーのW杯北中米大会が11日（日本時間12日）、メキシコシティー競技場で開幕。コロンビア出身の世界的歌手シャキーラらが出演した開会セレモニー後の開幕戦では、地元メキシコが南アフリカと対戦する。試合前の国歌斉唱では、両チームの控えを含めた全選手がセンターサークルに沿って整列した。従来は先発選手だけがメーンスタンドに