国会では、再審制度を見直す刑事訴訟法改正案の修正案が示され、参政党が賛成する方針を表明しました。これにより、改正案は今の国会で成立する公算が大きくなりました。きのう、衆議院・法務委員会の理事懇談会で、与党側は刑事訴訟法改正案の修正案を示しました。証拠の目的外使用禁止などの規定を5年後の見直し対象として明記するなど付則を修正する内容で、野党側はさらなる修正を求めましたが、維新の井上英孝委員長が職権で