2025年のレギュラーシーズン55HR＋PS8HRを描いた特別ボトル株式会社伊藤園は12日、ドジャース・大谷翔平投手が2025年シーズンに放ったレギュラーシーズン55本、ポストシーズン8本の計63本のホームランシーンをすべて繋げた180秒の特別TV-CM『お〜いお茶 大谷翔平ホームランボトル「記録じゃない、歴史だ。」』篇を公開したと発表した。プレミアムデザインボトルは22日より販売が開始される。今回のCMは、大谷が2025年シーズン