言葉に詰まった田中はそっと右目を抑えた「あぁ…うん…。そうですね…」日本代表MF田中碧が現地時間6月11日、北中米ワールドカップ（W杯）ベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルで取材に対応。この日、自身のSNSを通して代表を引退することを発表したMF遠藤航について話が及ぶと涙ぐみ、言葉に詰まった。田中は遠藤の引退試合となった5月31日のアイスランド戦でボランチの相棒を務めた。「あぁ……うん……。そうですね……