北中米W杯メンバーから離脱、SNSで心境と決意を明かす日本代表のMF遠藤航は6月12日、自身のSNSを通じて、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表メンバーから離脱すること、ならびに今回の活動をもって代表を引退することを発表した。カタールW杯後からキャプテンとしてチームを牽引してきた遠藤は、怪我からの復帰に向けて全力を尽くしてきたことを明かしたうえで、「怪我をしてからここまで、自分にできることは全てやっ