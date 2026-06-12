吉田麻也に感謝「僕ら選手としてもありがたいなとすごい思います」主将のMF遠藤航がチームを離脱することが決まった緊急事態を受け、日本代表MF久保建英がベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルで取材に応じた。キャプテンが交代し、新たにDF板倉滉がキャプテンに就任する新体制について「僕がコメントすること、選手が代わったことに対してどうこう言える立場じゃないと思う」とした上で、現在の厳しい状況を受け止めて戦う