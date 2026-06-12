俳優で歌手の藤原大祐が作詞作曲編曲を手がけた新曲「白鳥」が映画「キリコのタクト〜ＹＥＬＬ〜」（雑賀俊朗監督、１０月２日公開）の劇中歌に決まった。１１日に解禁される特報予告にて初披露される。「キリコのタクト―」は鈴木京香が主演を務め、高校の合唱コンクールで全国一を勝ち取る伝説の音楽教師・原田貴理子を描いた物語。藤原自身も出演する。「白鳥」は切なさを感じさせるサウンドが特徴。そこへ藤原が優しい歌