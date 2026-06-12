伊藤園が展開する「お〜いお茶」は、６月２２日から販売を開始する２０２５年シーズンにドジャース・大谷翔平投手（３１）が放った全５５＋８本のホームランをモチーフにしたプレミアムデザインボトル「ＯｉＯｃｈａＳＨＯＨＥＩＯＨＴＡＮＩＡＬＬＨＯＭＥＲＵＮＳＢＯＴＴＬＥ２０２５ＳＥＡＳＯＮ５５＋８ＥＤＩＴＩＯＮ」（「お〜いお茶」大谷翔平ホームランボトル）の販売を記念してた１８０秒の特別