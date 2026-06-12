【ナッシュビル（米テネシー州）１１日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】初戦のオランダ戦を３日後に控え、主将のＭＦ遠藤航がケガのためＷ杯メンバーから離脱した。ＦＷ町野修斗の追加招集も発表された。新しいキャプテンに決定したＤＦ板倉滉（アヤックス）が練習後に取材対応した。板倉は今朝、森保監督からキャプテンをやってほしいと伝えられた時の心境について「自分はその時、航くんの離脱も知ら