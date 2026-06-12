俳優の黒木メイサが主演を務める、7月24日配信スタートのHuluオリジナル『八神瑛子 -上野中央署 組織犯罪対策課-』（毎週金曜全5話）のキャラクターポスターが解禁された。【写真】かっこよすぎる…！レザージャケットに身を包んだ黒木メイサ原作は、深町秋生氏が執筆した、多種多様な文化が共存する東京・上野を舞台にした警察小説『組織犯罪対策課 八神瑛子』シリーズ。2011年刊行の『アウトバーン』を皮切りに、これまで5