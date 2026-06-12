31年ぶりとなる大相撲パリ公演（13、14日）に向け、豊昇龍（27＝立浪部屋）と大の里（26＝二所ノ関部屋）の両横綱が11日、パリ市内で会見した。日仏メディアを合わせて10台以上のテレビカメラが集まるほどの注目ぶり。既に観光を楽しんだ豊昇龍は「素晴らしい国に来た」と笑顔。自身2度目の海外公演へ「お相撲さんとして、日本の文化として、しっかりやっていきたい」と意気込んだ。10日に現地入りした大の里は時差ぼけがある