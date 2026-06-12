2026 NHKサッカーテーマ「烏」（からす）を書き下ろした米津玄師と、FIFAワールドカップ2026日本代表キャプテンの遠藤航によるスペシャル対談の放送が決定した。音楽とサッカー、それぞれの第一線で活躍する2人が向き合い、「烏」に込めた思いや世界の舞台へ挑む覚悟を語り合う。【写真】クール…！米津玄師の横顔アーティスト写真対談は、遠藤が所属するイングランドの名門クラブ・リバプールの本拠地があるイギリスと、日本