シンガー・ソングライターの米津玄師（35）と、サッカー日本代表の主将遠藤航（33＝リバプール）の対談が、NHK総合で19日午後0時20分から放送される。対談は「米津玄師×遠藤航NHKサッカーテーマSPECIAL対談」（午後0時20分〜25分）と題し、遠藤が所属する「リバプール」本拠地の英国と東京をつないで行われた。米津は「2026NHKサッカーテーマ」として書き下ろした楽曲「烏」に込めた思いを、遠藤がFIFAワールドカップ（W杯