◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（１１日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）、敵地・パイレーツ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。今季４度目の２戦連発となる１３号を狙う。前日１０日（同１１日）の同戦はリアル二刀流で出場し、投げては６回２／３を６安打４失点（自責３）。規定投球回にはあと１アウト届かず、防御率は１・０６