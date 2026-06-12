愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた陸上の日本選手権が、12日に開幕する。11日に名古屋市のパロマ瑞穂スタジアムで記者会見が行われ、男子100メートルで前回覇者の桐生祥秀（30＝日本生命）は「タイムと勝負、どっちも狙っていきたい」と抱負。2年連続4度目の優勝と、サニブラウン（東レ）の持つ大会記録（10秒02）の更新を見据えた。5月に左太腿裏を肉離れした日本高校記録（10秒00）保持者の清水空跳（17＝石川・星