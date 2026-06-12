北中米Ｗ杯の開幕戦となるメキシコ―南アフリカ戦（１１日＝日本時間１２日）に先立ち、会場のメキシコシティー競技場で開会式が行われ、コロンビア出身の世界的歌手シャキーラとナイジェリア出身のバーナ・ボーイが登場。大会公式ソング「ＤａｉＤａｉ」を熱唱した。先月２４日に公開された同曲のミュージックビデオ（ＭＶ）は、開会式前で約１億１９００万回の再生回数を誇り、同ＭＶには数々のスター選手が出演。その中に