北中米ワールドカップに臨む日本代表に激震が走っている。日本サッカー協会が現地６月11日、主将のMF遠藤航の離脱、FW町野修斗の追加招集を発表したのだ。２月に左足リスフラン靭帯断裂の重傷を負った遠藤は、手術を受けて、ワールドカップメンバーに招集。しかし国立競技場で行なわれた５月31日のアイスランド戦で左足に違和感を覚えて前半のみで交代。モンテレイの事前合宿では部分的に全体練習に参加していたものの、別メ