NY株式11日（NY時間14:11）（日本時間03:11） ダウ平均50624.80（+706.02+1.41%） ナスダック25527.84（+358.34+1.42%） CME日経平均先物66000（大証終比：+1660+2.58%） 欧州株式11日終値 英FT100 10303.88（+49.07+0.48%） 独DAX 24209.71（+14.40+0.06%） 仏CAC40 8200.80（+38.97+0.48%） 米国債利回り 2年債 4.081（-0.063） 10年債 4.477（-0.075） 30年債 4.96