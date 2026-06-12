後半に入って為替市場はドル安が強まっており、ポンドドルは１．３３ドル台前半から１．３４ドル付近に急速に上昇。一方、ポンド円も前半の下げを戻す展開が見られ、２１３円台から２１４円台半ばに上昇している。ポンドは対ユーロでも買い戻される展開。 ポンドに関しては、来週の英金融政策委員会（ＭＰＣ）に注目が集まっているが、今回は据え置きが確実視されているものの、２名の委員が利上げを主張するのではと