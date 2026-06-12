サッカーのスペイン1部レアル・マドリードは11日（日本時間12日）、ジョゼ・モウリーニョ氏（63）の監督復帰を発表した。2010〜13年にチームを率いて以来、13年ぶりの復帰となる。クラブは「ジョゼ・モウリーニョは、プレシーズンが始まる7月13日にレアル・マドリードに加入する」と声明を発表した。契約期間は3年という。Rマドリードは7日に結果が発表された会長選挙でフロレンティーノ・ペレス会長（79）の再選が決定。ペ