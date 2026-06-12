◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組初戦日本―オランダ（2026年6月14日米テキサス州ダラス）日本代表はW杯開幕の11日（日本時間12日）、ベースキャンプ地・米テネシー州ナッシュビルのトレーニングセンターで全体練習を行い、14日（同15日）のオランダ戦に向けて調整した。この日、MF遠藤航（33＝リバプール）が負傷でチームを離脱することが決定。取材に応じた選手が心境を明かした。この日の朝のミーティングで森保