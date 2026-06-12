北中米ワールドカップ初戦のオランダ戦(14日・ダラス)に臨む日本代表は11日、アメリカ・ナッシュビルのベースキャンプ施設で調整した。練習開始前にMF遠藤航(リバプール)のチーム離脱が決まっており、大黒柱を失った中でのトレーニングは名波浩コーチが新キャプテンのDF板倉滉(アヤックス)を鼓舞する大声で始まった。遠藤の離脱は「森保監督の最終決断」(山本昌邦ナショナルチームダイレクター)で行われ、この日の練習前ミーテ