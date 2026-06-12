日本サッカー協会(JFA)の山本昌邦ナショナルチームダイレクターが11日、報道陣の取材に応じ、MF遠藤航(リバプール)が左足首負傷のためチームを離脱したと発表した。遠藤の代役としてFW町野修斗(ボルシアMG)を追加招集することが決定。公式リスト決定後の登録変更となるため、背番号は「6」を着ける。町野はカタールW杯に続いて追加招集によるW杯メンバー入り。前回大会はDF中山雄太に代わる招集だったが、今大会もポジションの