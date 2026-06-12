日本代表のキャプテンMF遠藤航(リバプール)の離脱が決定し、後任のキャプテンにDF板倉滉(アヤックス)が任命された。日本サッカー協会(JFA)の山本昌邦ナショナルチームダイレクター(ND)が11日、報道陣の取材に応じた。山本NDによると、チームは今日トレーニングが行われる前にベースキャンプ地でミーティングを実施。そのなかで森保一監督から遠藤の離脱と、板倉の新キャプテン就任が説明された。遠藤はすでにチームを離れて