日本サッカー協会(JFA)の山本昌邦ナショナルチームダイレクターが11日、報道陣の取材に応じ、MF遠藤航(リバプール)が左足首負傷のためチームを離脱したと発表した。北中米W杯初戦オランダ戦まであと3日、第2次森保ジャパンを牽引してきた大黒柱のW杯欠場が決まった。山本ナショナルチームダイレクターは声を詰まらせながら遠藤のチーム離脱を発表。「調整をずっと見守ってきたが、本人が一番悔しいと思う」と心境を慮った。続