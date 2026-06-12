北中米ワールドカップの開幕を直前に、各国が最後のテストマッチを行う中、6月11日、最新のFIFAランキングが発表されました。5月31日のアイスランド戦で1-0の白星を飾った日本ですが、順位は変動なく18位のまま。依然としてアジア最高順位を誇り、本大会へ臨みます。注目のグループステージ対戦国は、初戦で激突するオランダが8位に順位を1つ後退。2戦目のチュニジアはも1ランクダウンの45位、3戦目のスウェーデンは変わらず38位に