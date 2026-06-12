【ナッシュビル（米テネシー州）１１日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】初戦のオランダ戦を３日後に控え、主将のＭＦ遠藤航がケガのためＷ杯メンバーから離脱した。ＦＷ町野修斗の追加招集も発表された。新主将にはＤＦ板倉滉が決定。練習後、主力のＭＦ堂安律が取材に応じた。堂安は「もちろん（遠藤の離脱は）悲しかった。彼がこのチームの主将であることは全員が認めていた。本当に威厳のある主将だ