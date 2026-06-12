板倉滉「自分のときもそういう状況だったっていう話はしてくれました」北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表から、主将のMF遠藤航が離脱することが現地時間6月11日に発表された。これに伴い、代わりの新主将に就任したDF板倉滉が取材に応じ、偉大な先輩たちからのサポートや現在の心境について語った。チームに激震が走るなか、今朝のミーティングで森保一監督から遠藤の離脱と板倉の新主将就任が伝えられた。大会直前で