現地６月11日、北中米ワールドカップがついに開幕。オープニングマッチのメキシコ対南アフリカの試合が行なわれるメキシコシティー・スタジアムでの開幕セレモニーに登場したシャキーラが注目を集めている。シャキーラはナイジェリア人の歌手バーナ・ボーイと北中米ワールドカップの公式ソング『Dai Dai』を熱唱。キレのあるダンスとその歌唱力で観衆を魅了した。 圧巻のパフォーマンスを披露した49歳の世界的歌姫に対