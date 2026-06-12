北中米ワールドカップが現地６月11日に開幕し、開幕戦のメキシコ対南アフリカが行なわれるアステカ・スタジアム（メキシコ）で、試合前に華やかな開会式が開催された。式典では中南米のアーティストたちによる音楽パフォーマンスが披露され、色鮮やかな衣装をまとったダンサーたちが会場を盛り上げた。サッカーの祭典の幕開けにふさわしい華麗な演出が続くなか、思わぬ“キャラクター”の登場が大きな話題を呼んだ。 注