６月12日、日本サッカー協会は北中米Ｗ杯メンバーから遠藤航が怪我のため離脱することを発表した。ほどなくして、遠藤航が自身のＸを更新。「発表にあった通りW杯メンバーから離脱する事になりました」と書き出し、以下のように続ける。「怪我をしてからここまで、自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません。もちろん今回のW杯に出場できない悔しさはありますが、それよりもカタールW杯後からキャプテンと