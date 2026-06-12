「すごく悔しいはずなのにそういう感じを出すこともなく、ドシッとしていた」北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表は現地時間6月11日、主将のMF遠藤航（リバプール）の離脱を発表した。代わりの主将に決まったDF板倉滉（アヤックス）が取材に応じた。この日の朝、森保監督から、遠藤が離脱することと、新主将になってほしいと伝えられた。練習に向けてホテルの出発まで時間がなかったが、板倉は遠藤の部屋に訪問。「自分