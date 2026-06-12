【頂への道しるべ】出場枠が48チームへと拡大された今大会、アジアからは初出場のヨルダンやウズベキスタンを含む過去最多の9カ国が出場する。その中で、アジア勢をけん引するのが日本代表だ。日本は前回カタール大会でドイツ、スペインの強豪2カ国を撃破。前回1勝の韓国と並び、W杯通算勝利数をアジア最多の7勝とした。1大会で2勝以上を挙げた回数を見ると、韓国（02年＝3勝）、サウジアラビア（94年＝2勝）、オーストラリア