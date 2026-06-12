【ワシントン＝栗山紘尚】米国のトランプ大統領は米東部時間１１日午後（日本時間１２日未明）、自身のＳＮＳで、同日夜に予定していたイランへの空爆を中止すると明らかにした。戦闘終結に向けたイランとの協議がイラン指導部の最高レベルに持ち込まれて「承認された」と説明しており、「署名の日時と場所は間もなく発表される」とした。一方、米軍によるイラン船舶に対する海上封鎖措置は、「合意が最終決定するまで維持す