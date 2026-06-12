【メキシコ市＝星聡】サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１１日午後１時（日本時間１２日午前４時）から、メキシコ市でのメキシコ―南アフリカ戦で開幕。過去最多の４８チームが参加し、米国、カナダ、メキシコの１６都市を舞台に、７月１９日（同２０日）の決勝まで熱戦が繰り広げられる。開幕を翌日に控えた１０日、試合会場周辺にはユニホーム姿のサポーターが集まり、盛り上がっていた。日本は１４日午後