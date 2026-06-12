斎藤元彦・兵庫県知事の給与をカットする条例改正案について、県議会は本会議最終日となった6月11日、賛成多数で4回目の継続審議とした。昨年6月の提出以来、決議に至らぬまま、1年を超える異例事態となった。条例案は9月議会に持ち越される。継続審議の賛否を問う表決 最大会派・自民党と公明党などが賛成、維新の会とひょうご県民連合、躍動の会、共産党などが反対した〈2026年6月11日 11時59分撮影 神戸市中央区・兵庫県公