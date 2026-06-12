◇W杯北中米大会1次リーグA組メキシコ ― 南アフリカ（2026年6月11日メキシコ市）サッカーのW杯北中米大会は11日（日本時間12日）、メキシコ市のメキシコシティー競技場（アステカスタジアム）で開幕する。メキシコ―南アフリカの開幕戦に先立って開かれた開幕セレモニーには、コロンビア出身の世界的歌手シャキーラが登場した。シャキーラはナイジェリア出身のシンガー・ソングライター、バーナ・ボーイとともに、大会