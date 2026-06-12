TBSの小川知子アナウンサー（54）と伊藤隆太アナウンサー（53）が7月1日付でアナウンスセンターから編成考査局に異動することが11日、分かった。アナウンスセンター長を務める小川アナは局長、マネージャーの伊藤アナは同局審査部のリードマネージャーとして異動する。小川アナは95年に入社。報道番組「JNNニュースの森」のメインキャスターや「ひるおび！」などに出演、23年7月にセンター長に昇進していた。同期には現フリーの小