森保ジャパンのコアメンバーがまた１人、大舞台を前に不在となった。北中米ワールドカップに臨む日本代表のメンバーで、遠藤航が怪我のためチームを離脱。６月12日、日本サッカー協会が公式に発表した。周知のとおり、南野拓実、三笘薫が怪我の影響でＷ杯メンバーに選ばれず。重要戦力の２人に加え、キャプテンの遠藤も欠くことに。この事態にネット上では以下のような声があがった。 「三笘、南野に続き痛い 本人すご