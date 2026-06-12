サッカーのW杯北中米大会開幕を控えたモロッコ代表（FIFAランク7位）が11日、DFナイフ・アゲルド（マルセイユ）とFWアブデ・エザルズリ（ベティス）の2人が負傷によりメンバーリストから外れると発表。代わりにDFマルワン・サアダン（アルファティフ）、FWアミン・スバイ（アンジェ）を招集するとした。13日にブラジル代表（同6位）との1次リーグ初戦を控えるモロッコ代表に衝撃が走った。前回22年W杯カタール大会でベスト4進