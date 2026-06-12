【ナッシュビル（米テネシー州）１１日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】初戦のオランダ戦を３日後に控え、森保ジャパンに激震が走った。主将ＭＦ遠藤航がケガのためＷ杯を欠場することが決定した。新主将はＤＦ板倉滉に決定。遠藤に代わり、ＦＷ町野修斗（ボルシアＭＧ）が追加招集された。町野は２大会連続でのＷ杯「追加招集」となった。◆Ｗ杯日本代表発表後の追加招集は過去２例最初は２００６