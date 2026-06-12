NY株式11日（NY時間13:13）（日本時間02:13） ダウ平均50178.36（+259.58+0.52%） ナスダック25224.17（+54.67+0.22%） CME日経平均先物64710（大証終比：+370+0.58%） 欧州株式11日終値 英FT100 10303.88（+49.07+0.48%） 独DAX 24209.71（+14.40+0.06%） 仏CAC40 8200.80（+38.97+0.48%） 米国債利回り 2年債 4.137（-0.006） 10年債 4.528（-0.024） 30年債 5.009