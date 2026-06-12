◇日本代表練習（2026年6月10日米テネシー州ナッシュビル）サッカー日本代表DF長友は日の丸と背番号の「5」が記された特注ヘッドバンドをつけて汗を流した。第1希望は鉢巻きだったが、結び目の部分が邪魔になるため、日本をたつ前にメーカーにヘッドバンドを依頼。W杯開幕前日にお披露目した理由を「ナッシュビルに入ってW杯の熱量が上がり、いよいよ感が出てきたので、気合を入れて今日つけたいなと」と明かした。試合で