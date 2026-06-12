日本サッカー協会(JFA)の山本昌邦ナショナルチームダイレクターが11日、報道陣の取材に応じ、MF遠藤航(リバプール)が左足首負傷のため同日朝にチームを離脱したと発表した。自ら辞退したのではなく、「メディカルスタッフからの(状態に関する)報告を受け、森保監督が最終決断をした」と明かした。山本ナショナルチームダイレクターによると、FW町野修斗(ボルシアMG)の追加招集を調整中。後任のキャプテンにはDF板倉滉(アヤック