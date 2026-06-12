北中米ワールドカップに臨む日本代表は11日、アメリカ・ナッシュビルのベースキャンプ施設で調整し、左足首の違和感で別メニュー調整が続いていたMF遠藤航(リバプール)が欠席した。練習は冒頭15分間が報道陣に公開され、遠藤はピッチに姿を見せなかった。前日10日の練習では公開部分にフル合流していたが、終了後の取材エリアでは「途中まで一緒にやった。最後は調整」と話したのみでその場を後にしていた。(取材・文竹内達