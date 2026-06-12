W杯北中米大会は11日（日本時間12日）に開幕。日本代表は休養日から一夜明けた10日、米テネシー州ナッシュビルで練習を再開し、14日（同15日）の1次リーグ初戦オランダ戦（ダラス）へ総仕上げに突入した。MF堂安律（27）は初戦直前の心構えで厳しさを要求。チームを引き締めながら自身は史上3人目の2大会連続得点を狙う。森保ジャパンがさらなる引き締めで臨戦態勢に入った。休養日から一夜明け、調整は最終段階へ突入。堂安は